Брендан РОДЖЕРС: «Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот»

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы хотели добиться другого результата, но игроки отдали все силы. Матч получился упорным. Все решил «стандарт». Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот. Атмосфера была потрясающая. Болельщикам обеих команд были на высоте», - сказал Роджерс.