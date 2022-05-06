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  4. Брендан РОДЖЕРС: «Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот»
Лига конференций
06 мая 2022, 05:00 |
31
0

Брендан РОДЖЕРС: «Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот»

Наставник «Лестера» – о вылете из Лиги конференций

06 мая 2022, 05:00 |
31
0
Брендан РОДЖЕРС: «Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от итальянской «Ромы» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы хотели добиться другого результата, но игроки отдали все силы. Матч получился упорным. Все решил «стандарт». Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот. Атмосфера была потрясающая. Болельщикам обеих команд были на высоте», - сказал Роджерс.

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Источник УЕФА
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