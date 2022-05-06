Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деклан РАЙС: «Мы все были уверены в том, что Айнтрахт нас не обыграет»
Англия
06 мая 2022, 03:30 |
17
0

Деклан РАЙС: «Мы все были уверены в том, что Айнтрахт нас не обыграет»

Хавбек «Вест Хэма» – о вылете из Лиги Европы

06 мая 2022, 03:30 |
17
0
Деклан РАЙС: «Мы все были уверены в том, что Айнтрахт нас не обыграет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник английского «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы все были уверены в том, что они нас не обыграют. Возможно, «Айнтрахт» играет в похожем стиле, и это не было нам на руку. Никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдет так далеко, и я горжусь всеми представителями нашей команды. Мы покинули турнир с высоко поднятой головой, хоть и проиграли», - сказал Райс.

По теме:
Тренер Айнтрахта: «Горжусь своей командой»
МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»
Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
Деклан Райс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол | 05 мая 2022, 10:31 0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Другие виды | 05 мая 2022, 15:22 6
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева

Александр Антонов решился на смелый шаг

Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Хоккей | 05.05.2022, 06:45
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Футбол | 06.05.2022, 02:50
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы
Футбол | 05.05.2022, 20:45
Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы
Без Ярмоленко. Вест Хэм попробует сделать камбэк в полуфинале Лиги Европы
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
04.05.2022, 23:26 5
Футбол
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
04.05.2022, 00:35 6
Футбол
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
04.05.2022, 14:40 3
Война
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
04.05.2022, 13:05 6
Бокс
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
05.05.2022, 14:25
Война
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
05.05.2022, 08:53
Война
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 28
Футбол
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем