Деклан РАЙС: «Мы все были уверены в том, что Айнтрахт нас не обыграет»

Полузащитник английского «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы все были уверены в том, что они нас не обыграют. Возможно, «Айнтрахт» играет в похожем стиле, и это не было нам на руку. Никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдет так далеко, и я горжусь всеми представителями нашей команды. Мы покинули турнир с высоко поднятой головой, хоть и проиграли», - сказал Райс.