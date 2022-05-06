Тренер Айнтрахта: «Горжусь своей командой»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над английским «Вест Хэмом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это был очень сложный матч. Удалось забить отличный гол. Во втором тайме мы страстно и отчаянно защищались, и я горжусь своей командой. Очень здорово выйти в финал с этим клубом и его замечательными болельщиками спустя 42 года», - сказал Гласнер.