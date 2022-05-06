Лига Европы06 мая 2022, 02:45 | Обновлено 06 мая 2022, 02:46
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Тренер Айнтрахта: «Горжусь своей командой»
Оливер Гласнер – о выходе в финал Лиги Европы
06 мая 2022, 02:45 | Обновлено 06 мая 2022, 02:46
33
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Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над английским «Вест Хэмом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Это был очень сложный матч. Удалось забить отличный гол. Во втором тайме мы страстно и отчаянно защищались, и я горжусь своей командой. Очень здорово выйти в финал с этим клубом и его замечательными болельщиками спустя 42 года», - сказал Гласнер.
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