Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Айнтрахта: «Горжусь своей командой»
Лига Европы
06 мая 2022, 02:45 | Обновлено 06 мая 2022, 02:46
33
0

Тренер Айнтрахта: «Горжусь своей командой»

Оливер Гласнер – о выходе в финал Лиги Европы

06 мая 2022, 02:45 | Обновлено 06 мая 2022, 02:46
33
0
Тренер Айнтрахта: «Горжусь своей командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над английским «Вест Хэмом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это был очень сложный матч. Удалось забить отличный гол. Во втором тайме мы страстно и отчаянно защищались, и я горжусь своей командой. Очень здорово выйти в финал с этим клубом и его замечательными болельщиками спустя 42 года», - сказал Гласнер.

По теме:
Деклан РАЙС: «Мы все были уверены в том, что Айнтрахт нас не обыграет»
МОЙЕС: «Мы проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне»
Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
Оливер Гласнер Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Война | 05 мая 2022, 21:00 0
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии

Миллиардер стремился продемонстрировать влияние за пределами россии, чтобы защитить свою империю

11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
Футбол | 05 мая 2022, 16:19 29
11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины

Команда Петракова сейчас пребывает в Словении

ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
Футбол | 06.05.2022, 03:35
ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов
Футбол | 05.05.2022, 11:11
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
Футбол | 05.05.2022, 23:55
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 28
Футбол
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
05.05.2022, 15:22 6
Другие виды
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
05.05.2022, 08:53
Война
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
04.05.2022, 00:35 6
Футбол
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
05.05.2022, 04:29 8
Война
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
04.05.2022, 13:36 5
Футбол
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
04.05.2022, 14:40 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем