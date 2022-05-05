Арсен ВЕНГЕР: «Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет»

Легендарный французский тренер Арсен Венгер отметил тенденцию к тому, что сейчас лучшими форвардами в Европе являются игроки в возрасте старше 30 лет:

«Интересная тенденция, которую мы наблюдаем сейчас по всей Европе: самые старые нападающие — самые эффективные. 33-летний Роберт Левандовски, 34-летний Карим Бензема, 40-летний Златан Ибрагимович забивают голы в любом возрасте. Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет. Они пользуются любой ошибкой соперника».

Ранее Венгер заявил, что до 30 лет у Бензема был лишний вес.