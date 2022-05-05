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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет»
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05 мая 2022, 18:56 |
563
0

Арсен ВЕНГЕР: «Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет»

Легендарный тренер заметил интересную тенденцию

05 мая 2022, 18:56 |
563
0
Арсен ВЕНГЕР: «Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный французский тренер Арсен Венгер отметил тенденцию к тому, что сейчас лучшими форвардами в Европе являются игроки в возрасте старше 30 лет:

«Интересная тенденция, которую мы наблюдаем сейчас по всей Европе: самые старые нападающие — самые эффективные. 33-летний Роберт Левандовски, 34-летний Карим Бензема, 40-летний Златан Ибрагимович забивают голы в любом возрасте. Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет. Они пользуются любой ошибкой соперника».

Ранее Венгер заявил, что до 30 лет у Бензема был лишний вес.

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Арсен Венгер Карим Бензема Роберт Левандовски Златан Ибрагимович
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Источник Get French Football News
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