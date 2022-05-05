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  4. Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Лига чемпионов
05 мая 2022, 18:56 |
1254
0

Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ

Александр хорошо отыграл, но в финале не сыграет

05 мая 2022, 18:56 |
1254
0
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в символическую сборную по итогам матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
 
«Александр Зинченко, возможно, не смог помочь «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов, но не из-за того, что не пытался, поскольку его рейтинг WhoScored составил 7,21. Украинец вошел в топ-10 игроков по ключевым передачам (4) и по количеству подкатов и перехватов вместе взятых (12)», – сказано в краткой характеристике.
 
Отметим, что в ответной встрече с «Реалом» (1:3) Зинченко появился на поле и начал атаку, которая привела к единственному голу его команды.

Символическая сборная от WhoScored

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WhoScored Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Зинченко Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник WhoScored.com
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