Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в символическую сборную по итогам матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.



«Александр Зинченко, возможно, не смог помочь «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов, но не из-за того, что не пытался, поскольку его рейтинг WhoScored составил 7,21. Украинец вошел в топ-10 игроков по ключевым передачам (4) и по количеству подкатов и перехватов вместе взятых (12)», – сказано в краткой характеристике.



Отметим, что в ответной встрече с «Реалом» (1:3) Зинченко появился на поле и начал атаку, которая привела к единственному голу его команды.

Символическая сборная от WhoScored