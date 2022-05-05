Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов в интервью итальянским СМИ рассказал о войне в Украине:

«Должен сказать, что я действительно шокирован, очень трудно поверить в то, что все это в самом деле происходит. У меня такое впечатление, что я сплю, и это страшный сон, или фильм ужасов. Когда я вижу военные госпитали, раненных детей, у меня сжимается сердце. А что еще я должен ощущать?

Я спрашиваю: неужели политики высочайшего уровня действительно не смогли найти решения? Никакого иного решения, кроме как убивать людей, детей, а потом рассказывать, что они воюют с неонацистами, и другие шокирующие вещи.

Нужно показать всем, что то, что происходит – это не игра. Я видел, что случилось в Буче. Мы хотим мира для наших женщин, детей и стариков. Они боятся выходить на улицы, общаться с другими людьми. Неужели такая ситуация приемлема? Нужно быть бесчувственным, чтобы закрывать глаза и не помогать».