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  4. Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»
Украина
05 мая 2022, 17:35 |
160
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Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»

Легендарный футболист – о войне в Украине

05 мая 2022, 17:35 |
160
1
Игорь БЕЛАНОВ: «Нужно быть бесчувственным, чтобы не помогать Украине»
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов в интервью итальянским СМИ рассказал о войне в Украине:

«Должен сказать, что я действительно шокирован, очень трудно поверить в то, что все это в самом деле происходит. У меня такое впечатление, что я сплю, и это страшный сон, или фильм ужасов. Когда я вижу военные госпитали, раненных детей, у меня сжимается сердце. А что еще я должен ощущать?

Я спрашиваю: неужели политики высочайшего уровня действительно не смогли найти решения? Никакого иного решения, кроме как убивать людей, детей, а потом рассказывать, что они воюют с неонацистами, и другие шокирующие вещи.

Нужно показать всем, что то, что происходит – это не игра. Я видел, что случилось в Буче. Мы хотим мира для наших женщин, детей и стариков. Они боятся выходить на улицы, общаться с другими людьми. Неужели такая ситуация приемлема? Нужно быть бесчувственным, чтобы закрывать глаза и не помогать».

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Что-то давно не было новых фото Беланова, пора уже показывать всем его участие в войне, а то выставили фотку где он с автоматом, и больше ничего. А где фото подбитого танка, ли хотя бы БМП? Родина должна знать своих героев!
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