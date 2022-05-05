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  4. Соболева уверенно пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции
ITF
05 мая 2022, 17:10 |
143
1

Соболева уверенно пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции

Анастасия во второй раз будет играть на таком уровне

05 мая 2022, 17:10 |
143
1
Соболева уверенно пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF W25 в Швеции.

В матче второго круга украинка легко переиграла болгарку Дарью Шаламанову.
 
Бостад. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Шаламанова (Болгария) – 6:2, 6:1  
 
В следующем раунде Соболева сразится c японской теннисисткой Мисаки Мацудой.
 
Первый раз Соболева играла в 1/4 финала аналогичного турнира в Киеве летом прошлого года.

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Источник Sport.ua
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Spectra
Жаль. Нет трансляций я бы посмотрел на неё.
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