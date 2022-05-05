Соболева уверенно пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF W25 в Швеции.

В матче второго круга украинка легко переиграла болгарку Дарью Шаламанову.



Бостад. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Шаламанова (Болгария) – 6:2, 6:1



В следующем раунде Соболева сразится c японской теннисисткой Мисаки Мацудой.



Первый раз Соболева играла в 1/4 финала аналогичного турнира в Киеве летом прошлого года.