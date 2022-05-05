ITF05 мая 2022, 17:10 |
143
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Соболева уверенно пробилась в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции
Анастасия во второй раз будет играть на таком уровне
05 мая 2022, 17:10 |
143
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF W25 в Швеции.
В матче второго круга украинка легко переиграла болгарку Дарью Шаламанову.
Бостад. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Шаламанова (Болгария) – 6:2, 6:1
В следующем раунде Соболева сразится c японской теннисисткой Мисаки Мацудой.
Первый раз Соболева играла в 1/4 финала аналогичного турнира в Киеве летом прошлого года.
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Жаль. Нет трансляций я бы посмотрел на неё.
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