Италия05 мая 2022, 17:12 | Обновлено 05 мая 2022, 18:15
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ФОТО. Прошел курс химиотерапии. Михайлович снова руководит Болоньей
Главный тренер команды покинул больницу
05 мая 2022, 17:12 | Обновлено 05 мая 2022, 18:15
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович два дня назад был выписан из больницы и сегодня вернулся к непосредственному руководству своей командой.
Напомним, 26 марта Михайлович попал в больницу из-за рецидива лейкемии и прошел курс химиотерапии. Теперь он снова руководит тренировочным процессом команды:
Il mister di nuovo in campo ☺️❤️💙#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/0x92h3UpJ8— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 5, 2022
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