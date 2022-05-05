ФОТО. Прошел курс химиотерапии. Михайлович снова руководит Болоньей

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович два дня назад был выписан из больницы и сегодня вернулся к непосредственному руководству своей командой.

Напомним, 26 марта Михайлович попал в больницу из-за рецидива лейкемии и прошел курс химиотерапии. Теперь он снова руководит тренировочным процессом команды: