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  4. ФОТО. Прошел курс химиотерапии. Михайлович снова руководит Болоньей
Италия
05 мая 2022, 17:12 | Обновлено 05 мая 2022, 18:15
391
0

ФОТО. Прошел курс химиотерапии. Михайлович снова руководит Болоньей

Главный тренер команды покинул больницу

05 мая 2022, 17:12 | Обновлено 05 мая 2022, 18:15
391
0
ФОТО. Прошел курс химиотерапии. Михайлович снова руководит Болоньей
ФК Болонья

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович два дня назад был выписан из больницы и сегодня вернулся к непосредственному руководству своей командой.

Напомним, 26 марта Михайлович попал в больницу из-за рецидива лейкемии и прошел курс химиотерапии. Теперь он снова руководит тренировочным процессом команды:

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Болонья Синиша Михайлович фото
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Источник ФК Болонья
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