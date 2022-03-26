Снова в больницу. У Михайловича рецидив лейкемии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил о том, что он будет вынужден пройти новый курс лечения от рака. У него случился рецидив лейкемии.
Впервые лейкемию у Михайловича диагностировали летом 2019 года. Тогда он прошел три курса химиотерапии, а потом ему сделали пересадку костного мозга.
Источник — Football-Italia
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