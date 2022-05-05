11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины

После благотворительного матча со швейцарским «Базелем» (3:2), который состоялся накануне, тренировочный лагерь «Динамо» покинула целая группа футболистов.

Вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, нападающий Артем Беседин, а также форвард СК «Днепр-1» Артем Довбик, который поддерживал форму в составе «бело-синих» по договоренности между двумя клубами, отбыли в расположение национальной сборной Украины, находящейся ныне в Словении.

Команда Александра Петракова ведет подготовку к полуфинальному матчу плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится в Глазго 1 июня.

Планируется, что сборная Украины в течение мая проведет пять спаррингов.