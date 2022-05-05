Украина. Премьер лига05 мая 2022, 16:12 |
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Дарио СРНА: «Противникам бана россии я бы посоветовал съездить в Бучу»
Директор «Шахтера» считает правильным отстранение россии
05 мая 2022, 16:12 |
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Директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна ответил противникам отстранения россии от международных соревнований:
«Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору».
Ранее УЕФА отстранила все российские команды от турниров под своей эгидой на сезон 2022/2023.
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