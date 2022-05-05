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  4. Дарио СРНА: «Противникам бана россии я бы посоветовал съездить в Бучу»
Украина. Премьер лига
05 мая 2022, 16:12 |
277
1

Дарио СРНА: «Противникам бана россии я бы посоветовал съездить в Бучу»

Директор «Шахтера» считает правильным отстранение россии

05 мая 2022, 16:12 |
277
1
Дарио СРНА: «Противникам бана россии я бы посоветовал съездить в Бучу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна ответил противникам отстранения россии от международных соревнований:

«Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору».

Ранее УЕФА отстранила все российские команды от турниров под своей эгидой на сезон 2022/2023.

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Источник Украина 24
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Комментарии 1
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Maks Maks
Сырна, ты бы лучше рассказал, что сделал твой рыжий хозяин для того, что бы кацапы и сепары прорасиянские часть луганской и донецкой области не взял ещё в 2014-м году. Погудел? Молодец какой 
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