Дарио СРНА: «Противникам бана россии я бы посоветовал съездить в Бучу»

Директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна ответил противникам отстранения россии от международных соревнований:

«Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору».

Ранее УЕФА отстранила все российские команды от турниров под своей эгидой на сезон 2022/2023.