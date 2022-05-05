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  4. Marca о Реале: «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это»
Испания
05 мая 2022, 14:48 |
696
1

Marca о Реале: «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это»

Испанская пресса в восторге от победы мадридского клуба над «Ман Сити»

05 мая 2022, 14:48 |
696
1
Marca о Реале: «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Мадридский клуб по сумме двух матчей вышел в финал (3:4 первая игра).

Авторитетные испанские СМИ Marca и AS на первых полосах выступили с яркими заголовками, которыми описали эту победу мадридского клуба.

Marca вышла с заголовком «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это».

AS написал: «Реал» из другого мира».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник Marca
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mastorent
как я "люблю" эту слякотную дурню от всяких европеоидов. пусть бы кто-то приехал в Мариуполь и всё это объяснил.
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