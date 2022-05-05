Испания05 мая 2022, 14:48 |
696
1
Marca о Реале: «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это»
Испанская пресса в восторге от победы мадридского клуба над «Ман Сити»
05 мая 2022, 14:48 |
696
1
«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Мадридский клуб по сумме двух матчей вышел в финал (3:4 первая игра).
Авторитетные испанские СМИ Marca и AS на первых полосах выступили с яркими заголовками, которыми описали эту победу мадридского клуба.
Marca вышла с заголовком «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это».
AS написал: «Реал» из другого мира».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2022, 10:27 0
Бетао решил попрощаться с профессиональным футболом
Война | 05 мая 2022, 04:29 3
Экс-защитник «Динамо», а ныне мэр Тбилиси недоволен
Футбол | 05.05.2022, 13:02
Футбол | 04.05.2022, 21:57
Война | 04.05.2022, 14:40
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
как я "люблю" эту слякотную дурню от всяких европеоидов. пусть бы кто-то приехал в Мариуполь и всё это объяснил.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2022, 11:03 5
04.05.2022, 12:27 27
04.05.2022, 13:36 5
05.05.2022, 04:45 4
05.05.2022, 01:02 1
04.05.2022, 01:23 4
03.05.2022, 13:24 7
03.05.2022, 23:28 20