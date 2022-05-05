Marca о Реале: «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это»

«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Мадридский клуб по сумме двух матчей вышел в финал (3:4 первая игра).

Авторитетные испанские СМИ Marca и AS на первых полосах выступили с яркими заголовками, которыми описали эту победу мадридского клуба.

Marca вышла с заголовком «Пускай Бог спустится на Землю и объяснит это».

AS написал: «Реал» из другого мира».