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  4. ФОТО. Бавария презентовала домашнюю форму на новый сезон
Германия
05 мая 2022, 14:36 |
350
0

ФОТО. Бавария презентовала домашнюю форму на новый сезон

Чемпионы Германии провели презентацию нового комплекта формы

05 мая 2022, 14:36 |
350
0
ФОТО. Бавария презентовала домашнюю форму на новый сезон
ФК Бавария

«Бавария» официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба красном цвете с горизонтальными полосками разной толщины.

В презентации принимал участие ряд игроков «Баварии», в том числе Томас Мюллер, который ранее продлил контракт с клубом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бавария игровая форма фото
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Источник ФК Бавария
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