Германия05 мая 2022, 14:36 |
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ФОТО. Бавария презентовала домашнюю форму на новый сезон
Чемпионы Германии провели презентацию нового комплекта формы
05 мая 2022, 14:36 |
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«Бавария» официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба красном цвете с горизонтальными полосками разной толщины.
В презентации принимал участие ряд игроков «Баварии», в том числе Томас Мюллер, который ранее продлил контракт с клубом:
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