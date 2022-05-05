ФОТО. Бавария презентовала домашнюю форму на новый сезон

«Бавария» официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба красном цвете с горизонтальными полосками разной толщины.

В презентации принимал участие ряд игроков «Баварии», в том числе Томас Мюллер, который ранее продлил контракт с клубом: