ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Мюллером

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с форвардом команды Томасом Мюллером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

32-летний Мюллер является воспитанником «Баварии» и играет за клуб на протяжении всей своей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 24 ассиста в 43 матчах во всех турнирах.

Объявила о подписании Мюллера «Бавария» оригинальным образом, воссоздав его детскую фотографию в форме клуба: