ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Мюллером
Форвард останется в команде еще на два года
«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с форвардом команды Томасом Мюллером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
32-летний Мюллер является воспитанником «Баварии» и играет за клуб на протяжении всей своей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 24 ассиста в 43 матчах во всех турнирах.
Объявила о подписании Мюллера «Бавария» оригинальным образом, воссоздав его детскую фотографию в форме клуба:
Spot the difference 🔍#MiaSanMia #Müllered pic.twitter.com/N2og9S7gcl— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 3, 2022
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