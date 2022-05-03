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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Мюллером
Германия
03 мая 2022, 16:47 |
183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Мюллером

Форвард останется в команде еще на два года

03 мая 2022, 16:47 |
183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Мюллером
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

«Бавария» официально сообщила о продлении контракта с форвардом команды Томасом Мюллером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

32-летний Мюллер является воспитанником «Баварии» и играет за клуб на протяжении всей своей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 24 ассиста в 43 матчах во всех турнирах.

Объявила о подписании Мюллера «Бавария» оригинальным образом, воссоздав его детскую фотографию в форме клуба:

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Бавария Томас Мюллер фото
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Источник ФК Бавария
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