Англия05 мая 2022, 12:51 |
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ФОТО. Ливерпуль представил новую форму на сезон
Все в стандартных цветах без различных вставок
05 мая 2022, 12:51 |
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«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Пресс-служба сообщает, что дизайн формы отражает менталитет жителей Ливерпуля, делающий город уникальным.
Домашняя форма клуба на сезон-2022/23 выполнена в красном цвете. На футболке и шортах нет принта и узоров.
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