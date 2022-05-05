ФОТО. Ливерпуль представил новую форму на сезон

«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Пресс-служба сообщает, что дизайн формы отражает менталитет жителей Ливерпуля, делающий город уникальным.

Домашняя форма клуба на сезон-2022/23 выполнена в красном цвете. На футболке и шортах нет принта и узоров.