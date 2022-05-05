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  4. ФОТО. Ливерпуль представил новую форму на сезон
Англия
05 мая 2022, 12:51 |
284
0

ФОТО. Ливерпуль представил новую форму на сезон

Все в стандартных цветах без различных вставок

05 мая 2022, 12:51 |
284
0
ФОТО. Ливерпуль представил новую форму на сезон
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Пресс-служба сообщает, что дизайн формы отражает менталитет жителей Ливерпуля, делающий город уникальным.

Домашняя форма клуба на сезон-2022/23 выполнена в красном цвете. На футболке и шортах нет принта и узоров.

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игровая форма Ливерпуль
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Источник Sport.ua
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