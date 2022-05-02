ФОТО. Появилась новая форма Баварии на сезон 2022/23

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашней формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Утечка произошла по ошибке на официальном сайте технического спонсора – Adidas.

Команда выйдет в новом комплекте уже на этой неделе в домашнем матче с «Штутгартом» в воскресенье, 8 мая.