ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов

В среду, 4 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» одолел «Ман Сити» 3:1 в дополнительное время. Первый поединок закончился триумфом английской команды 4:3.

Вашему вниманию запись фрагмента послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти: