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  4. ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 мая 2022, 11:11 | Обновлено 05 мая 2022, 11:12
1390
0

ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов

Наставник «Реала» высказался о ярком матче

05 мая 2022, 11:11 | Обновлено 05 мая 2022, 11:12
1390
0
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» одолел «Ман Сити» 3:1 в дополнительное время. Первый поединок закончился триумфом английской команды 4:3.

Вашему вниманию запись фрагмента послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти:

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Источник Sport.ua
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