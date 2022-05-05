Лига чемпионов05 мая 2022, 11:11 | Обновлено 05 мая 2022, 11:12
1390
0
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на камбэк и выход в финал Лиги чемпионов
Наставник «Реала» высказался о ярком матче
05 мая 2022, 11:11 | Обновлено 05 мая 2022, 11:12
1390
0
В среду, 4 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» одолел «Ман Сити» 3:1 в дополнительное время. Первый поединок закончился триумфом английской команды 4:3.
Вашему вниманию запись фрагмента послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2022, 22:40 0
Смотрите видеообзор благотворительного матча в Швейцарии
Футбол | 05 мая 2022, 01:02 1
Обзор ответного матча полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 05.05.2022, 02:55
Футбол | 04.05.2022, 12:27
Хоккей | 05.05.2022, 04:45
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2022, 04:29 3
03.05.2022, 14:37 5
03.05.2022, 23:28 20
04.05.2022, 00:35 6
Футбол
03.05.2022, 20:55
03.05.2022, 20:24
04.05.2022, 01:23 4