Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Еще один сумасшедший вечер»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Еще один сумасшедший вечер. Не могу не выделить наши бойцовские качества и командный дух. Мы сражались до самого конца. Когда «Сити» забил гол, казалось, что все валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противстояниях показались напрасными. Но болельщики продолжали гнать нас вперед и здорово нам помогли. Когда голы залетают, начинаешь думать о победе», - сказал Вальверде.