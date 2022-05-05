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  4. Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Еще один сумасшедший вечер»
Лига чемпионов
05 мая 2022, 08:34 | Обновлено 05 мая 2022, 08:37
310
0

Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Еще один сумасшедший вечер»

Хавбек «Реала» – о выходе в финал Лиги чемпионов

05 мая 2022, 08:34 | Обновлено 05 мая 2022, 08:37
310
0
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Еще один сумасшедший вечер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Еще один сумасшедший вечер. Не могу не выделить наши бойцовские качества и командный дух. Мы сражались до самого конца. Когда «Сити» забил гол, казалось, что все валится из рук. Все наши усилия в предыдущих противстояниях показались напрасными. Но болельщики продолжали гнать нас вперед и здорово нам помогли. Когда голы залетают, начинаешь думать о победе», - сказал Вальверде.

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Федерико Вальверде Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити
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Источник УЕФА
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