Менеджер Десны: «Надеемся на помощь Боруссии Д в постройке нового стадиона»

Менеджер «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, смогут ли возобновить стадион в Чернигове после российских бомбардировок.

«Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но на вид скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала.

Мы прочли заявление министра, что дортмундская «Боруссия» вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня», - сказал Дорошко.