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  4. Менеджер Десны: «Надеемся на помощь Боруссии Д в постройке нового стадиона»
Украина. Премьер лига
05 мая 2022, 07:57 |
215
0

Менеджер Десны: «Надеемся на помощь Боруссии Д в постройке нового стадиона»

Дмитрий Дорошко откликнулся на предложение немецкого гранда

05 мая 2022, 07:57 |
215
0
Менеджер Десны: «Надеемся на помощь Боруссии Д в постройке нового стадиона»
Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, смогут ли возобновить стадион в Чернигове после российских бомбардировок.

«Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но на вид скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала.

Мы прочли заявление министра, что дортмундская «Боруссия» вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня», - сказал Дорошко.

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Десна Чернигов Дмитрий Дорошко Боруссия Дортмунд
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Источник Футбол 1/2/3
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