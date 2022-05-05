Украина. Премьер лига05 мая 2022, 07:57 |
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Менеджер Десны: «Надеемся на помощь Боруссии Д в постройке нового стадиона»
Дмитрий Дорошко откликнулся на предложение немецкого гранда
05 мая 2022, 07:57 |
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Менеджер «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, смогут ли возобновить стадион в Чернигове после российских бомбардировок.
«Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но на вид скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала.
Мы прочли заявление министра, что дортмундская «Боруссия» вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня», - сказал Дорошко.
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