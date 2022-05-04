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  4. Менеджер Десны: «Сложно понять, что в голове у этих идиотов»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 21:00 |
439
2

Менеджер Десны: «Сложно понять, что в голове у этих идиотов»

Дмитрий Дорошко – об обстрелах стадиона

04 мая 2022, 21:00 |
439
2
Менеджер Десны: «Сложно понять, что в голове у этих идиотов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер черниговской «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, каким количеством снарядов был обстрелян стадион, какие повреждения получила инфраструктура клуба после обстрела российскими извергами.

«В первый день войны было попадание в восточную трибуну, это был минометный обстрел или ракетный, мы точно не знаем. На следующую ночь, стадион был обстрелян из градов, по подсчетам, было 6-7 попаданий. Пострадал четвёртый сектор трибун, база, запасное футбольное поле, туалеты. А третью ночь, все происходило подряд, был авианалет и сброшено 8 разорвавшихся бомб. Недавно нашли один неразорванный снаряд.

Почему бомбили именно стадион - это сложно понять, что в голове этих идиотов, чем мешал стадион, даже не знаю, что на это ответить. Также попал под обстрел: роддом, центр гемодиализа, отель в центре города. Целенаправленно разрушали гражданские объекты. Все воинские части в городе целые», - сказал Дорошко.

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Дмитрий Дорошко Десна Чернигов российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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Octopus
Ну и вдобавок на той стороне воюют обозленные безмозглые дебилы
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Андрей Сиденко
Не ужели не понятно в первые недели был хаотичный обстрел гражданских объектов Украины с целью посеять хаос и сомнения в руководстве страны
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0
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