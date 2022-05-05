КАЗЕМИРО: «Нам удалось совершить почти невозможное»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я не могу объяснить случившегося. У меня просто нет слов. Наверное, Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день».

Мы два года играли без болельщиков. Теперь можем насладиться этой атмосферой. Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Родриго феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное», - сказал Каземиро.