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  4. КАЗЕМИРО: «Нам удалось совершить почти невозможное»
Лига чемпионов
05 мая 2022, 07:38 | Обновлено 05 мая 2022, 07:42
607
0

КАЗЕМИРО: «Нам удалось совершить почти невозможное»

Хавбек «Реала» – о выходе в финал Лиги чемпионов

05 мая 2022, 07:38 | Обновлено 05 мая 2022, 07:42
607
0
КАЗЕМИРО: «Нам удалось совершить почти невозможное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я не могу объяснить случившегося. У меня просто нет слов. Наверное, Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день».

Мы два года играли без болельщиков. Теперь можем насладиться этой атмосферой. Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Родриго феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное», - сказал Каземиро.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Каземиро Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник УЕФА
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