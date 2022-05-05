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  4. Тибо КУРТУА: «Не особо верил в победу»
Лига чемпионов
05 мая 2022, 07:19 | Обновлено 05 мая 2022, 07:28
230
0

Тибо КУРТУА: «Не особо верил в победу»

Вратарь «Реала» – о выходе в финал Лиги чемпионов

05 мая 2022, 07:19 | Обновлено 05 мая 2022, 07:28
230
0
Тибо КУРТУА: «Не особо верил в победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Как все это можно объяснить? Одним словом – «Реал». Верил ли, что все так будет? Не особо, потому что в атаке мы играли не лучшим образом, не могли отдать последний пас. Иногда у вас просто не получается. Но тот гол, тот момент, реакция фанатов… Не могу сказать, что игроки «Манчестер Сити» струсили, но они понимали, что дальше может произойти что угодно», - сказал Куртуа.

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Тибо Куртуа Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити
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Источник Marca
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