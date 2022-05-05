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  4. Гвардиола шестой раз вылетел из полуфинала ЛЧ, повторив антирекорд Моуриньо
Лига чемпионов
05 мая 2022, 02:55 | Обновлено 05 мая 2022, 02:58
33
0

Гвардиола шестой раз вылетел из полуфинала ЛЧ, повторив антирекорд Моуриньо

Испанский наставник покинул ЛЧ за шаг от финала

05 мая 2022, 02:55 | Обновлено 05 мая 2022, 02:58
33
0
Гвардиола шестой раз вылетел из полуфинала ЛЧ, повторив антирекорд Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы уступил в драматическом полуфинале мадридскому «Реалу» (1:3).

Испанский наставник шесть раз за тренерскую карьеру вылетал из Лиги чемпионов на стадии полуфиналов. На этой стадии Гвардиола вылетел с «Барселоной» в 2010 и 2012 годах, а также трижды с «Баварией» с 2014 по 2016-й год.

Отметим, что Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству вылетов в полуфинале Лиги чемпионом с Жозе Моуриньо, у которого также в пассиве 6 поражений на этой стадии турнира.

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Источник Opta
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