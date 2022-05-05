Гвардиола шестой раз вылетел из полуфинала ЛЧ, повторив антирекорд Моуриньо

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы уступил в драматическом полуфинале мадридскому «Реалу» (1:3).

Испанский наставник шесть раз за тренерскую карьеру вылетал из Лиги чемпионов на стадии полуфиналов. На этой стадии Гвардиола вылетел с «Барселоной» в 2010 и 2012 годах, а также трижды с «Баварией» с 2014 по 2016-й год.

Отметим, что Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству вылетов в полуфинале Лиги чемпионом с Жозе Моуриньо, у которого также в пассиве 6 поражений на этой стадии турнира.