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  4. Анчелотти 5-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 мая 2022, 01:22 | Обновлено 05 мая 2022, 02:07
259
0

Анчелотти 5-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Итальянский наставник установил рекорд

05 мая 2022, 01:22 | Обновлено 05 мая 2022, 02:07
259
0
Анчелотти 5-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал», обыграв в дополнительное время «Манчестер Сити» (3:1), вышел в финал Лиги чемпионов. Для наставника «сливочных» Карло Анчелотти это будет пятый финал в карьере в качестве тренера. Раньше итальянец трижды выводил в финал «Милан» - в 2003, 2005 и 2007 году, а в 2014-м году он сыграл в главном матче ЛЧ с «Реалом».

62-летний Карло Анчелотти таким образом установил рекорд - никто из тренеров пять раз не играл в финалах ЛЧ. Четырежды свои команды в финал выводили Марчелло Липпи, Алекс Фергюссон и Юрген Клопп, с «Ливерпулем» которого «Реал» сразится в финале.

Интересно, что Анчелотти проиграл только один свой финал - в 2005-м году «Ливерпулю», но спустя два года наставник взял у «мерсисайдцев» реванш.

Римейк киевского финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад Де Франс».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити рекорд
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Источник Sport.ua
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