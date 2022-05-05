Анчелотти 5-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал», обыграв в дополнительное время «Манчестер Сити» (3:1), вышел в финал Лиги чемпионов. Для наставника «сливочных» Карло Анчелотти это будет пятый финал в карьере в качестве тренера. Раньше итальянец трижды выводил в финал «Милан» - в 2003, 2005 и 2007 году, а в 2014-м году он сыграл в главном матче ЛЧ с «Реалом».

62-летний Карло Анчелотти таким образом установил рекорд - никто из тренеров пять раз не играл в финалах ЛЧ. Четырежды свои команды в финал выводили Марчелло Липпи, Алекс Фергюссон и Юрген Клопп, с «Ливерпулем» которого «Реал» сразится в финале.

Интересно, что Анчелотти проиграл только один свой финал - в 2005-м году «Ливерпулю», но спустя два года наставник взял у «мерсисайдцев» реванш.

Римейк киевского финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад Де Франс».