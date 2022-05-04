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  4. Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
Россия
04 мая 2022, 23:26 |
1104
3

Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА

россия может стать частью Азиатской конфедерации футбола

04 мая 2022, 23:26 |
1104
3
Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность выхода из УЕФА. Это связано с серьезными санкциями, которые наложила европейская организация на российский футбол.

Напомним, УЕФА отстранила все российские клубы и сборные от участия в любых турнирах под своей эгидой на сезон 2022/2023.

После ухода из зоны УЕФА РФС планирует перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Хотя это не дает россии никакой гарантии того, что в азиатской зоне на них не будут накладывать аналогичные санкции.

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УЕФА Азиатская Конфедерация Футбола Российский футбольный союз
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Источник Sky Sports
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Макс Максов
Так Азія, їх теж може за кораблем послати!
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+1
an52
Азія-Євразія, что за безобразія. Їм потрібно лігу убогих організувати разом з Белосрусією, Півд Осетією і ПМР. Хочі ні. Шеріф нормально собі в євокубках грає, так що і тут облом 
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0
Rolan Stkomarovskiy
Ідеально для росіян - це сформувати власну великоруську асоціацію: Абхазія, Осетія, Дагестан, Бурятія, Калмикія, Адигея, Чувашія, Башкирія, Татарстан. Можна буде запрошувати туди КНДР, Туркменістан та інші передові держави світу.
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0
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