Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА

российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность выхода из УЕФА. Это связано с серьезными санкциями, которые наложила европейская организация на российский футбол.

Напомним, УЕФА отстранила все российские клубы и сборные от участия в любых турнирах под своей эгидой на сезон 2022/2023.

После ухода из зоны УЕФА РФС планирует перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Хотя это не дает россии никакой гарантии того, что в азиатской зоне на них не будут накладывать аналогичные санкции.