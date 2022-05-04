Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
россия может стать частью Азиатской конфедерации футбола
российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность выхода из УЕФА. Это связано с серьезными санкциями, которые наложила европейская организация на российский футбол.
Напомним, УЕФА отстранила все российские клубы и сборные от участия в любых турнирах под своей эгидой на сезон 2022/2023.
После ухода из зоны УЕФА РФС планирует перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Хотя это не дает россии никакой гарантии того, что в азиатской зоне на них не будут накладывать аналогичные санкции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Егор Мехонцев поговорил с ублюдком на его языке
Урош Велепец больше не будет личным тренером Юлии