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  4. МАТВИЕНКО: «В сборной пока что мало людей для тренировочного процесса»
Сборная УКРАИНЫ
04 мая 2022, 21:29 |
212
0

МАТВИЕНКО: «В сборной пока что мало людей для тренировочного процесса»

Защитник «Шахтера» - о начале сбора в команде Александра Петракова

04 мая 2022, 21:29 |
212
0
МАТВИЕНКО: «В сборной пока что мало людей для тренировочного процесса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о начала тренировочного сбора в команде Александра Петракова:

«В сборной Украины набираем форму, но всегда нужно желать лучшего. У нас пока мало людей для нормального тренировочного процесса. Ждем динамовцев и наших легионеров.

С Зинченко на связи. У них сейчас много важных игр. В чемпионате всего лишь одно очко разницы с «Ливерпулем», поэтому нельзя промахнуться. Будем болеть за него в полуфинале Лиги чемпионов. И будем болеть за Украину».

Ранее Матвиенко рассказал о будущем «Шахтера».

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Николай Матвиенко сборная Украины по футболу
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Источник vZbirna
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