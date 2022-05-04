МАТВИЕНКО: «В сборной пока что мало людей для тренировочного процесса»
Защитник «Шахтера» - о начале сбора в команде Александра Петракова
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о начала тренировочного сбора в команде Александра Петракова:
«В сборной Украины набираем форму, но всегда нужно желать лучшего. У нас пока мало людей для нормального тренировочного процесса. Ждем динамовцев и наших легионеров.
С Зинченко на связи. У них сейчас много важных игр. В чемпионате всего лишь одно очко разницы с «Ливерпулем», поэтому нельзя промахнуться. Будем болеть за него в полуфинале Лиги чемпионов. И будем болеть за Украину».
Ранее Матвиенко рассказал о будущем «Шахтера».
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