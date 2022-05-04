МАТВИЕНКО: «В сборной пока что мало людей для тренировочного процесса»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о начала тренировочного сбора в команде Александра Петракова:

«В сборной Украины набираем форму, но всегда нужно желать лучшего. У нас пока мало людей для нормального тренировочного процесса. Ждем динамовцев и наших легионеров.

С Зинченко на связи. У них сейчас много важных игр. В чемпионате всего лишь одно очко разницы с «Ливерпулем», поэтому нельзя промахнуться. Будем болеть за него в полуфинале Лиги чемпионов. И будем болеть за Украину».

Ранее Матвиенко рассказал о будущем «Шахтера».