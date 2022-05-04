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  4. Николай МАТВИЕНКО: «Сложно сказать, что будет дальше с Шахтером»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 20:32 |
233
0

Николай МАТВИЕНКО: «Сложно сказать, что будет дальше с Шахтером»

Защитник «Шахтера» - о будущем донецкого клуба

04 мая 2022, 20:32 |
233
0
Николай МАТВИЕНКО: «Сложно сказать, что будет дальше с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал будущее клуба в условиях войны в Украине:

«Сложно сказать, что будет дальше с «Шахтером». Каждый день что-то меняется. Пока команда до 20 мая будет жить в Турции. А дальше, надеемся, что будут какие-то новости о ситуации в нашей стране, победе и возобновлении чемпионата.

Игры с «Шахтером» были не для восстановления физической формы. Они были выставочными. Какой-либо четкой цели на них не ставили. Кроме того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь Украине».

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк российско-украинская война
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Источник vZbirna
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