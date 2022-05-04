Николай МАТВИЕНКО: «Сложно сказать, что будет дальше с Шахтером»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал будущее клуба в условиях войны в Украине:

«Сложно сказать, что будет дальше с «Шахтером». Каждый день что-то меняется. Пока команда до 20 мая будет жить в Турции. А дальше, надеемся, что будут какие-то новости о ситуации в нашей стране, победе и возобновлении чемпионата.

Игры с «Шахтером» были не для восстановления физической формы. Они были выставочными. Какой-либо четкой цели на них не ставили. Кроме того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь Украине».