Испания04 мая 2022, 19:50 |
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Барселона не собирается выкупать Траоре
Каталонцы не готовы платить живые деньги «Вулверхэмптону»
04 мая 2022, 19:50 |
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В январе «Барселона» арендовала у «Вулверхэмптона» до конца сезона вингера Адама Траоре. В соглашении была прописана опция выкупа за 30 миллионов евро.
Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» не собирается выкупать Траоре. Каталонцы готовы рассмотреть подписание 26-летнего хавбека на постоянной основе только путем обмена на кого-то из своих игроков.
После перехода в «Барселону» Траоре принял участие в 15 матчах и отличился в них 4 ассистами.
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