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  4. Барселона не собирается выкупать Траоре
Испания
04 мая 2022, 19:50 |
373
0

Барселона не собирается выкупать Траоре

Каталонцы не готовы платить живые деньги «Вулверхэмптону»

04 мая 2022, 19:50 |
373
0
Барселона не собирается выкупать Траоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Адама Траоре

В январе «Барселона» арендовала у «Вулверхэмптона» до конца сезона вингера Адама Траоре. В соглашении была прописана опция выкупа за 30 миллионов евро.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» не собирается выкупать Траоре. Каталонцы готовы рассмотреть подписание 26-летнего хавбека на постоянной основе только путем обмена на кого-то из своих игроков.

После перехода в «Барселону» Траоре принял участие в 15 матчах и отличился в них 4 ассистами.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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