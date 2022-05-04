В январе «Барселона» арендовала у «Вулверхэмптона» до конца сезона вингера Адама Траоре. В соглашении была прописана опция выкупа за 30 миллионов евро.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» не собирается выкупать Траоре. Каталонцы готовы рассмотреть подписание 26-летнего хавбека на постоянной основе только путем обмена на кого-то из своих игроков.

После перехода в «Барселону» Траоре принял участие в 15 матчах и отличился в них 4 ассистами.