ОФИЦИАЛЬНО: Барселона вернула своего воспитанника из Вулверхэмптона

Каталонская «Барселона» подписала 26-летнего вингера «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адаму Траоре.

Футболист будет защищать цвета «блаугранас» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, после чего «Барселона» сможет выкупить контракт Траоре.

Презентация новичка состоится в среду, 2 февраля. «Добро пожаловать обратно! Сильнее, чем когда-либо!», — поприветствовал Адаму официальный твиттер «Барселоны».

Траоре — воспитанник «Барселоны», который тренировался в структуре каталонского клуба с лета 2012 года по лето 2015 года. Затем Адама перешел в «Астон Виллу» за €10 миллионов. В августе 2016 года «Астон Вилла» продала игрока в «Мидлсбро» за €8,25 миллиона. Летом 2016 года Траоре перешел в «Вулверхэмптон» за €20 миллионов.

В текущем сезоне Адама провел за «Вулверхэмптон» 23 матча во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов.

В активе Траоре 8 матчей за национальную сборную Испании.