Менеджер Десны: «Ложились спать и не понимали, проснемся ли»
Дмитрий Дорошко – о бомбардировках Чернигова
Менеджер черниговской «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, как переживал бомбардировку города и объектов вблизи места жительства.
«Каждую ночь ложились спать и не понимали, проснемся ли. Я живу недалеко от стадиона и когда начали бомбить его, можно сказать, что наш дом «прыгал».
Первые ночи, когда начались бомбардировки, мы просыпались, кто-то боялся, девушки, проживавшие с нами во время обстрела стадиона вообще прощались друг с другом. А когда это повторяется постоянно, ты начинаешь привыкать, большая усталость, мы порой спали и не слышали взрывов», - сказал Дорошко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще один благотворительный матч
Наверное, хотел показать те самые четыре позиции