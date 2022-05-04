Менеджер Десны: «Ложились спать и не понимали, проснемся ли»

Менеджер черниговской «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, как переживал бомбардировку города и объектов вблизи места жительства.

«Каждую ночь ложились спать и не понимали, проснемся ли. Я живу недалеко от стадиона и когда начали бомбить его, можно сказать, что наш дом «прыгал».

Первые ночи, когда начались бомбардировки, мы просыпались, кто-то боялся, девушки, проживавшие с нами во время обстрела стадиона вообще прощались друг с другом. А когда это повторяется постоянно, ты начинаешь привыкать, большая усталость, мы порой спали и не слышали взрывов», - сказал Дорошко.