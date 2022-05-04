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  4. Менеджер Десны: «Ложились спать и не понимали, проснемся ли»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 17:19 | Обновлено 04 мая 2022, 17:20
122
0

Менеджер Десны: «Ложились спать и не понимали, проснемся ли»

Дмитрий Дорошко – о бомбардировках Чернигова

04 мая 2022, 17:19 | Обновлено 04 мая 2022, 17:20
122
0
Менеджер Десны: «Ложились спать и не понимали, проснемся ли»
cheline.com.ua. Дмитрий Дорошко

Менеджер черниговской «Десны» Дмитрий Дорошко рассказал, как переживал бомбардировку города и объектов вблизи места жительства.

«Каждую ночь ложились спать и не понимали, проснемся ли. Я живу недалеко от стадиона и когда начали бомбить его, можно сказать, что наш дом «прыгал».

Первые ночи, когда начались бомбардировки, мы просыпались, кто-то боялся, девушки, проживавшие с нами во время обстрела стадиона вообще прощались друг с другом. А когда это повторяется постоянно, ты начинаешь привыкать, большая усталость, мы порой спали и не слышали взрывов», - сказал Дорошко.

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Источник Футбол 1/2/3
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