Менеджер Десны: «Нет понимания, что будет с клубом и чемпионатом Украины»

Дмитрий Дорошко, менеджер клуба УПЛ «Десна», рассказал о текущей ситуации в черниговской команде.

- На сегодняшний день ни одного клуба не существует, кроме «Динамо» и «Шахтера», которые проводят благотворительные матчи. Когда началась война, футбольная команда «Десна» находилась на сборах в Турции. Вернулся только Евгений Селин, активно занимающийся волонтерской деятельностью. Он лично приезжал в Чернигов и привозил помощь для военных. Все футболисты на связи друг с другом, всегда спрашивают о состоянии стадиона, постоянно помогают, и в финансовом плане тоже. Благодаря нашим футболистам мы многое приобрели для военных».

«Клуб отпускает игроков, у которых истек контракт, а у кого он еще действует - отдают в аренду. Если найдет кто варианты, чтобы не сидели до лета, а продолжали играть».

«Надеемся, что летом будет ясность, что будет с футболом в Украине. На сегодняшний день нет понимания, что будет с чемпионатом и с командой».