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  4. Эмма РАДУКАНУ: «В течение недели у меня были проблемы со спиной»
WTA
04 мая 2022, 11:32 |
110
0

Эмма РАДУКАНУ: «В течение недели у меня были проблемы со спиной»

Британская теннисистка призналась, что чувствовала себя не очень хорошо

04 мая 2022, 11:32 |
110
0
Эмма РАДУКАНУ: «В течение недели у меня были проблемы со спиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала поражение Ангелине Калининой в матче третьего круга в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
«Я бы дала себе пятипроцентный шанс на победу в этом матче, и то, что это почти произошло, думаю, было положительным моментом. Если честно, в течение недели у меня были некоторые проблемы со спиной. И все эти матчи на таком уровне просто выматывают.
 
Я думаю, что это хорошо, что я чувствую, что я прохожу через это, и мое тело строится с каждым матчем, который я играю.
 
Я чувствую себя довольно позитивно. Чаще всего я просто перегружаюсь, а потом  два-три дня полного отдыха, и я снова в порядке, чтобы начать тренироваться.
 
Надеюсь, сейчас план состоит в том, чтобы по-прежнему ехать в Рим», – сказала Радукану.

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Источник Yahoo Sports
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