Эмма РАДУКАНУ: «В течение недели у меня были проблемы со спиной»

Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала поражение Ангелине Калининой в матче третьего круга в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.



«Я бы дала себе пятипроцентный шанс на победу в этом матче, и то, что это почти произошло, думаю, было положительным моментом. Если честно, в течение недели у меня были некоторые проблемы со спиной. И все эти матчи на таком уровне просто выматывают.



Я думаю, что это хорошо, что я чувствую, что я прохожу через это, и мое тело строится с каждым матчем, который я играю.



Я чувствую себя довольно позитивно. Чаще всего я просто перегружаюсь, а потом два-три дня полного отдыха, и я снова в порядке, чтобы начать тренироваться.



Надеюсь, сейчас план состоит в том, чтобы по-прежнему ехать в Рим», – сказала Радукану.