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  4. Михаил МУДРИК: «Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт»
Чемпионат мира
04 мая 2022, 10:50 |
716
1

Михаил МУДРИК: «Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт»

Молодой футболист пока что избегает больших нагрузок

04 мая 2022, 10:50 |
716
1
Михаил МУДРИК: «Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своем самочувствии.
 
Отметим, что Мудрик получил небольшое повреждение в благотворительном матче с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.
 
«Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт. Решил, что лучше сразу сказать об этом тренеру. Не геройствовать, чтобы не усугубить. Думаю, там ничего серьезного. Но, как говорится, береженого и Бог бережет», – рассказал Мудрик.

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Источник vZbirna
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