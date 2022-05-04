Михаил МУДРИК: «Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт»

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своем самочувствии.



Отметим, что Мудрик получил небольшое повреждение в благотворительном матче с хорватским клубом «Хайдук» Сплит.



«Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт. Решил, что лучше сразу сказать об этом тренеру. Не геройствовать, чтобы не усугубить. Думаю, там ничего серьезного. Но, как говорится, береженого и Бог бережет», – рассказал Мудрик.