Реал примет Манчестер Сити в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

4 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Манчестер Сити». Игра состоится в Мадриде. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Неделю назад первая игра завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Мадридский «Реал» подходит к ответному матчу в статусе чемпионов Испании. Свой титул «сливочные» заработали 30 апреля после разгромной победы над «Эспаньолом» (4:0).

Для обеих команд это второе подряд англо-испанское противостояние. Раундом ранее манкунианцы победили «Атлетико», а четыре гола Карима Бензема помогли «Реалу» справиться с «Челси», который годом ранее обыграл «Сити» в финале турнира.

«Реал» в 15-й раз добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Это рекорд турнира. «Бавария» и «Барселона» провели на три полуфинала меньше.

«Ман Сити» выиграл в еврокубковых полуфиналах лишь один из четырех гостевых матчей, самый последний, а в трех других уступил с минимальным счетом.

До нулевой ничьей с «Атлетико» англичане выиграли четыре подряд матча с испанскими командами.

В этом матче может состояться украинское дерби. За гостей может сыграть украинский защитник Александр Зинченко. У хозяев поля украинский голкипер Андрей Лунин является резервистом Тибо Куртуа.