Клопп вышел в четвертый финал ЛЧ и повторил рекорд Фергюсона и Анчелотти
«Красные» в шаге от титула
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет). Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп в четвертый раз в карьере вышел в финал Лиги чемпионов.
Немецкий специалист повторил рекорд, который теперь делит с тремя тренерами.
Марчелло Липпи доходил с «Ювентусом» до финалов ЛЧ трижды подряд с 1996 по 1998 год, а также в 2003 году.
Также по четыре финала у Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед», 1999, 2008, 2009 и 2011) и Карло Анчелотти («Милан» 2003, 2005, 2007, «Реал» 2014).
Клопп добирался до финалов ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (2013) и «Ливерпулем» (2018, 2019, 2022).
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