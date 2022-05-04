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  4. Клопп вышел в четвертый финал ЛЧ и повторил рекорд Фергюсона и Анчелотти
Лига чемпионов
04 мая 2022, 08:54 | Обновлено 04 мая 2022, 10:09
762
0

Клопп вышел в четвертый финал ЛЧ и повторил рекорд Фергюсона и Анчелотти

«Красные» в шаге от титула

04 мая 2022, 08:54 | Обновлено 04 мая 2022, 10:09
762
0
Клопп вышел в четвертый финал ЛЧ и повторил рекорд Фергюсона и Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет). Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп в четвертый раз в карьере вышел в финал Лиги чемпионов.

Немецкий специалист повторил рекорд, который теперь делит с тремя тренерами.

Марчелло Липпи доходил с «Ювентусом» до финалов ЛЧ трижды подряд с 1996 по 1998 год, а также в 2003 году.

Также по четыре финала у Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед», 1999, 2008, 2009 и 2011) и Карло Анчелотти («Милан» 2003, 2005, 2007, «Реал» 2014).

Клопп добирался до финалов ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (2013) и «Ливерпулем» (2018, 2019, 2022). 

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Ливерпуль Вильярреал Юрген Клопп Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Марчелло Липпи Карло Анчелотти Алекс Фергюсон
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Источник Opta
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