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  4. Майкл ОУЭН: «Ливерпуль заслужил выход в финал Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 07:47 |
448
0

Майкл ОУЭН: «Ливерпуль заслужил выход в финал Лиги чемпионов»

Эксперт похвалил команду Юргена Клоппа

04 мая 2022, 07:47 |
448
0
Майкл ОУЭН: «Ливерпуль заслужил выход в финал Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет).

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал выход команды в финал турнира.

«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе», - сказал Оуэн.

Напомним, что после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».

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Источник УЕФА
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