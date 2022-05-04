Майкл ОУЭН: «Ливерпуль заслужил выход в финал Лиги чемпионов»
Эксперт похвалил команду Юргена Клоппа
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет).
Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал выход команды в финал турнира.
«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе», - сказал Оуэн.
Напомним, что после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч.
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».
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