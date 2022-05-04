Майкл ОУЭН: «Ливерпуль заслужил выход в финал Лиги чемпионов»

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет).

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал выход команды в финал турнира.

«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе», - сказал Оуэн.

Напомним, что после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».