Франция04 мая 2022, 07:30 |
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Месси и Неймар не попали в список номинантов на приз игроку сезона в Лиге 1
Звезды ПСЖ провели не совсем удачный сезон
04 мая 2022, 07:30 |
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Лига 1 объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.
В список претендентов вошли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, форвард Виссам Бен-Йеддер («Монако»), а также полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Лукас Пакета («Лион») и Мартен Террье («Ренн»).
Вне списка остались звезды ПСЖ Лионель Месси и Неймар.
Победитель будет объявлен 15 мая.
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