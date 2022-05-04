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  4. Месси и Неймар не попали в список номинантов на приз игроку сезона в Лиге 1
Франция
04 мая 2022, 07:30 |
238
0

Месси и Неймар не попали в список номинантов на приз игроку сезона в Лиге 1

Звезды ПСЖ провели не совсем удачный сезон

04 мая 2022, 07:30 |
238
0
Месси и Неймар не попали в список номинантов на приз игроку сезона в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Лига 1 объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

В список претендентов вошли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, форвард Виссам Бен-Йеддер («Монако»), а также полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Лукас Пакета («Лион») и Мартен Террье («Ренн»).

Вне списка остались звезды ПСЖ Лионель Месси и Неймар. 

Победитель будет объявлен 15 мая.

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Источник Sport.ua
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