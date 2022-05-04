Месси и Неймар не попали в список номинантов на приз игроку сезона в Лиге 1

Лига 1 объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

В список претендентов вошли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, форвард Виссам Бен-Йеддер («Монако»), а также полузащитники Димитри Пайет («Марсель»), Лукас Пакета («Лион») и Мартен Террье («Ренн»).

Вне списка остались звезды ПСЖ Лионель Месси и Неймар.

Победитель будет объявлен 15 мая.