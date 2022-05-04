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  4. ФОТО. Лучшие моменты матча. Как Ливерпуль заглушил набравшую ход подлодку
Лига чемпионов
04 мая 2022, 06:34 | Обновлено 04 мая 2022, 06:42
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ФОТО. Лучшие моменты матча. Как Ливерпуль заглушил набравшую ход подлодку

Команда Юргена Клоппа обыграла «Вильярреал» со счетом 3:2 и вышла в финал

04 мая 2022, 06:34 | Обновлено 04 мая 2022, 06:42
579
0
ФОТО. Лучшие моменты матча. Как Ливерпуль заглушил набравшую ход подлодку
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2) и вышел в финал. Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Однако во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.

В финале Лиги чемпионов 28 мая на «Стад де Франс» команда Юргена Клоппа сыграет против победителя противостояния между «Манчестер Сити» и «Реалом» (первый матч – 4:3).

ФОТО. Лучшие моменты матча. Как Ливерпуль заглушил набравшую ход подлодку

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Источник Sport.ua
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