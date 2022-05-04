Невероятный Садио Мане побил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2), причем победный гол забил форвард Садио Мане.

30-летний сенегалец провел 15-й гол в матчах плей-офф Лиги чемпионов, тем самым побив рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф среди африканских футболистов. Дрогба играл в ЛЧ за «Челси», «Галатасарай» и «Марсель».

Интересно, что никто другой не забивал больше Мане в матчах плей-офф ЛЧ ни за одну из английских команд: на счету Фрэнка Лэмпарда тоже 15 таких голов за «Челси».

В финале Лиги чемпионов 28 мая на «Стад де Франс» команда Юргена Клоппа сыграет против победителя противостояния между «Манчестер Сити» и «Реалом» (первый матч – 4:3).

ГОЛ! 2:3. Садио Мане, 74 мин.