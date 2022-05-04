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Лига чемпионов
04 мая 2022, 04:59 | Обновлено 04 мая 2022, 05:15
104
0

ВАН ДЕЙК: «Мы знаем Ман Сити как облупленных, а Реал есть Реал»

Защитник «Ливерпуля»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Вильярреалом»

04 мая 2022, 04:59 | Обновлено 04 мая 2022, 05:15
104
0
ВАН ДЕЙК: «Мы знаем Ман Сити как облупленных, а Реал есть Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Пришлось потрудиться. Первый тайм нужно забыть как можно быстрее. Мы недостаточно хорошо играли с мячом. Быстро забитый мяч здорово помог им. Нам пришлось выкладываться на полную катушку и показывать все свое мастерство.

Второй тайм получился просто потрясающим. Мы быстро возвращали себе мяч, и им пришлось нелегко справляться с нашей скоростью и рывками. Мы заслужили эту победу хорошей игрой во второй половине.

Нам совершенно не важно, с кем играть в финале. С кем бы не пришлось играть, это будет очень трудное испытание. Мы знаем «Ман Сити» как облупленных, они тоже хорошо нас знают. Хорошо знаем, как интенсивно проходят наши матчи. «Реал» есть «Реал». У них лучший нападающий в мире прямо сейчас. Посмотрим, каким будет результат».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Реал Мадрид Манчестер Сити Вирджил ван Дейк
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Источник УЕФА
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