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  4. АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Нам удалось собраться и выцарапать нужный результат»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 04:39 | Обновлено 04 мая 2022, 05:00
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АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Нам удалось собраться и выцарапать нужный результат»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вильярреалом»

04 мая 2022, 04:39 | Обновлено 04 мая 2022, 05:00
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АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Нам удалось собраться и выцарапать нужный результат»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Полуфиналы Лиги чемпионов всегда у нас всегда получаются трудными. Сегодня снова пришлось нелегко. Они очень здорово играли в первом тайме. В перерыве нам удалось собраться и выцарапать нужный результат.

В первом тайме пришлось нелегко. Мы знали, что легко не будет, но не всегда получается контролировать игру так, как хочется. В конце концов нам все же удалось закончить работу и завоевать эту путевку в Париж.

В первом тайме мы не выиграли ни одного подбора. Они играли в свой футбол, и мы позволяли им это делать. Во втором тайме мы заиграли как должны были. Мы провели всего один плохой тайм из четырех. Хорошо, что это не повлияло на общий результат.

Теперь можем смотреть завтрашнюю игру (Реал – Манчестер Сити), уже зная, что сами будем в финале. Уверен, получится хорошая игра. Если такая же, как на прошлой неделе, то нас ждет и вовсе потрясающий финал. Интересно посмотреть, кто же нам достанется».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник УЕФА
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