ФАБИНЬО: «Хотел отдать мяч Мане, но он был в офсайде. И я решил пробить»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Мой гол? Первой моей мыслью было отдать мяч, но я подумал, что Садио Мане был вне игры. Решил пробить, и, думаю, это был оптимальный выбор. Я действительно очень рад этому голу.

Соперник отдал в первом тайме все силы. Во втором тайме мы контролировали ход игры. Мы забили три мяча, а могли бы и четыре. Ну и все – мы в финале».

ГОЛ! 2:1. Фабиньо, 62 мин.