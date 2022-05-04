ФАБИНЬО: «Хотел отдать мяч Мане, но он был в офсайде. И я решил пробить»
Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вильярреалом»
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:
«Мой гол? Первой моей мыслью было отдать мяч, но я подумал, что Садио Мане был вне игры. Решил пробить, и, думаю, это был оптимальный выбор. Я действительно очень рад этому голу.
Соперник отдал в первом тайме все силы. Во втором тайме мы контролировали ход игры. Мы забили три мяча, а могли бы и четыре. Ну и все – мы в финале».
ГОЛ! 2:1. Фабиньо, 62 мин.
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