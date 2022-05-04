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  4. САЛАХ: «Хочу сыграть с Реалом в финале и взять реванш за поражение в Киеве»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 02:40 | Обновлено 04 мая 2022, 02:55
124
0

САЛАХ: «Хочу сыграть с Реалом в финале и взять реванш за поражение в Киеве»

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вильярреалом»

04 мая 2022, 02:40 | Обновлено 04 мая 2022, 02:55
124
0
САЛАХ: «Хочу сыграть с Реалом в финале и взять реванш за поражение в Киеве»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет – невероятное достижение. На выходных у нас важная игра с «Тоттенхэмом». Завтра будет новый день, и все начнется с чистого листа.

Сегодня отпразднуем как следует. Нужно порадоваться нашему успеху. А уже завтра начнем готовиться к следующим матчам.

Я хочу сыграть с «Реалом» в финале. «Ман Сити» – очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале ЛЧ в Киеве в 2018 году [1:3]».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Мохамед Салах Реал Мадрид
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Источник УЕФА
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