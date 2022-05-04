САЛАХ: «Хочу сыграть с Реалом в финале и взять реванш за поражение в Киеве»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Здорово, что мы снова вышли в финал. Три финала за пять лет – невероятное достижение. На выходных у нас важная игра с «Тоттенхэмом». Завтра будет новый день, и все начнется с чистого листа.

Сегодня отпразднуем как следует. Нужно порадоваться нашему успеху. А уже завтра начнем готовиться к следующим матчам.

Я хочу сыграть с «Реалом» в финале. «Ман Сити» – очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале ЛЧ в Киеве в 2018 году [1:3]».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine