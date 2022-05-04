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  4. Ударят ракетами по Цюриху? Журналист рф призвал силой решить вопрос с УЕФА
Россия
04 мая 2022, 02:18 | Обновлено 04 мая 2022, 02:27
74
0

Ударят ракетами по Цюриху? Журналист рф призвал силой решить вопрос с УЕФА

Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев назвал 2 пути – переговоры и сила

04 мая 2022, 02:18 | Обновлено 04 мая 2022, 02:27
74
0
Ударят ракетами по Цюриху? Журналист рф призвал силой решить вопрос с УЕФА
Карикатура

Комментатор рф Дмитрий Губерниев в интервью местным СМИ назвал два сценария решения вопроса с УЕФА, который отстранил российские клубы от еврокубков. Он отметил, что вопрос с УЕФА можно решить двумя путями – переговорным и силовым.

«Нужно пытаться как-то восстанавливаться. Есть два пути – переговорный и силовой. Если договориться не получится, то мы должны быть настолько мускулистыми, экономически развитыми, здорово играть в футбол, чтобы без нас мир не мог, как без российских хоккеистов в НХЛ.

Пути нужно искать, чтобы возвращаться в большой спорт, это касается не только футбола, но и всего остального, нас нигде нет. Мой прогноз по поводу будущего пессимистичен. Нельзя сидеть сложа руки, конечно же, нужно пытаться договариваться и так далее»

В соцсетях высмеяли заявление Губерниева, спрашивая, решится ли россия на удар по Цюриху, «центру принятия решений» УЕФА.

 

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Дмитрий Губерниев УЕФА дисквалификация дисквалификация России сборная России по футболу
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Источник Sport.ua
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