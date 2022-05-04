Ударят ракетами по Цюриху? Журналист рф призвал силой решить вопрос с УЕФА
Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев назвал 2 пути – переговоры и сила
Комментатор рф Дмитрий Губерниев в интервью местным СМИ назвал два сценария решения вопроса с УЕФА, который отстранил российские клубы от еврокубков. Он отметил, что вопрос с УЕФА можно решить двумя путями – переговорным и силовым.
«Нужно пытаться как-то восстанавливаться. Есть два пути – переговорный и силовой. Если договориться не получится, то мы должны быть настолько мускулистыми, экономически развитыми, здорово играть в футбол, чтобы без нас мир не мог, как без российских хоккеистов в НХЛ.
Пути нужно искать, чтобы возвращаться в большой спорт, это касается не только футбола, но и всего остального, нас нигде нет. Мой прогноз по поводу будущего пессимистичен. Нельзя сидеть сложа руки, конечно же, нужно пытаться договариваться и так далее»
В соцсетях высмеяли заявление Губерниева, спрашивая, решится ли россия на удар по Цюриху, «центру принятия решений» УЕФА.
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