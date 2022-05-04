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  4. ВИДЕО. Как Калинина обыграла третью чемпионку турниров Grand Slam подряд
WTA
04 мая 2022, 00:16 |
252
0

ВИДЕО. Как Калинина обыграла третью чемпионку турниров Grand Slam подряд

Ангелина пробилась в четвертьфинал соревнований в Мадриде

04 мая 2022, 00:16 |
252
0
ВИДЕО. Как Калинина обыграла третью чемпионку турниров Grand Slam подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила побеждать в рамках грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

После побед над Слоан Стивенс и Гарбинье Мугурусой украинка одолела еще и Эмму Радукану.

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Источник Sport.ua
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