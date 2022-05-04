WTA04 мая 2022, 00:16 |
252
0
ВИДЕО. Как Калинина обыграла третью чемпионку турниров Grand Slam подряд
Ангелина пробилась в четвертьфинал соревнований в Мадриде
04 мая 2022, 00:16 |
252
0
Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила побеждать в рамках грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
После побед над Слоан Стивенс и Гарбинье Мугурусой украинка одолела еще и Эмму Радукану.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 03 мая 2022, 17:35 8
Канцлер Германии не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент страны
Теннис | 02 мая 2022, 14:55 6
Сергей попытался объяснить испанцу, что тот неправ
Война | 03.05.2022, 08:20
Война | 03.05.2022, 15:00
Футбол | 03.05.2022, 14:37
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.05.2022, 20:23 28
02.05.2022, 17:18 4
02.05.2022, 11:32 32
03.05.2022, 08:57
02.05.2022, 23:59
03.05.2022, 13:24 7
03.05.2022, 19:38
02.05.2022, 18:29 5