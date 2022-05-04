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  4. КАЛИНИНА – о матче с Радукану : «Мы обе показали очень высокий уровень»
WTA
04 мая 2022, 00:03 | Обновлено 04 мая 2022, 00:53
413
0

КАЛИНИНА – о матче с Радукану : «Мы обе показали очень высокий уровень»

Украинская теннисистка – об одной из главных побед в карьере

04 мая 2022, 00:03 | Обновлено 04 мая 2022, 00:53
413
0
КАЛИНИНА – о матче с Радукану : «Мы обе показали очень высокий уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над британкой Эммой Радукану в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
«Мой первый Мадрид... Хотела бы отдать должное Эмме, потому что мы обе показали очень высокий уровень тенниса. Именно поэтому матч, на мой взгляд, получился таким зрелищным.
 
Я ценю этот момент, возможно, мне чуть больше повезло, я чуть лучше играла на важных очках. Очень рада, что выиграла этот поединок.
 
По воле жребия мне выпало играть против чемпионок турниров Большого Шлема. Каждый матч против таких соперниц дает мне все больше опыта. 
 
Хотела бы поблагодарить все, кто сегодня пришел за нас поболеть. Я чувствовала эту силу, даже в моменты, когда у меня не было энергии, я чувствовала эту поддержку», – сказала Калинина.

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Источник Sport.ua
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