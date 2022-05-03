Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сложно удержать Довбика. На него большой спрос»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич доволен тем, что приложил руку к прогрессу форварда Артема Довбика, который пока поддерживает форму в составе «Динамо», а летом, скорее всего, уедет в другой чемпионат.

«Артем - топ-футболист, который вскоре будет в отличной форме и принесет пользу сборной Украины. Я рад, что игрок такого уровня выступал за нашу команду».

«Учитывая ту ситуацию, в которой находится Украина и клуб, будет сложно удержать Довбика. На него большой спрос».

«Посмотрим, что скажет Артем, какие у него желания. Нужно, чтобы совпали желания футболиста и клуба», - сказал Йовичевич.