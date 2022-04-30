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Торино остается главным претендентом на Довбика

Игрок уже летом может перебраться в Италию

  • 30.04.2022 23:17
  • 226 просмотров
  • 1 комментарий
Торино остается главным претендентом на Довбика
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Торино» продолжает внимательно следить за возможностью подписать форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Ожидается, что за своего ведущего игрока украинский клуб может получить около 15 миллионов евро.

Если к лету станет понятно, что война в ближайшее время не завершится и сезон 2022/23 не стартует, то «Днепр-1» будет полностью открыт к предложениям.

Сам Довбик сейчас тренируется и проводит благотворительные матчи вместе с «Динамо Киев», готовясь к матчам за сборную Украины.

Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Алексей Голяченко, 30.04.2022 23:31
    0
    Ого, Артем в Динамо. Ох и много же я пропустил из за этой войны
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