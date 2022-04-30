Торино остается главным претендентом на Довбика

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Торино» продолжает внимательно следить за возможностью подписать форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Ожидается, что за своего ведущего игрока украинский клуб может получить около 15 миллионов евро.

Если к лету станет понятно, что война в ближайшее время не завершится и сезон 2022/23 не стартует, то «Днепр-1» будет полностью открыт к предложениям.

Сам Довбик сейчас тренируется и проводит благотворительные матчи вместе с «Динамо Киев», готовясь к матчам за сборную Украины.