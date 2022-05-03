Лига чемпионов03 мая 2022, 20:35 |
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Президент УЕФА подтвердил возможность проведения Финала четырех ЛЧ
Но Александер Чеферин не уверен, что все получится
03 мая 2022, 20:35 |
643
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Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что организация рассматривает возможность проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов в формате Финала четырех, где команды бы играли в одном городе в течение недели.
«Это отличная идея, однако тогда мы теряем несколько матчей. Не будет домашних и выездных встреч, и станет меньше игр для ТВ».
«В целом, такие планы у нас есть, но сейчас мы не будем ими делиться», - отметил Чеферин.
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