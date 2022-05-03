Президент УЕФА подтвердил возможность проведения Финала четырех ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что организация рассматривает возможность проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов в формате Финала четырех, где команды бы играли в одном городе в течение недели.

«Это отличная идея, однако тогда мы теряем несколько матчей. Не будет домашних и выездных встреч, и станет меньше игр для ТВ».

«В целом, такие планы у нас есть, но сейчас мы не будем ими делиться», - отметил Чеферин.