УЕФА собирается ввести финал четырех в Лиге чемпионов

УЕФА собирается изменить формат решающих матчей Лиги чемпионов, информирует The Times.

Руководящий орган европейского футбола рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах.

Вместо этого предлагается проводить финал четырех за одну неделю в одном городе (как в баскетбольной Евролиге). При этом полуфинальные противостояния будут состоять из одной игры, а и спустя несколько дней победители полуфиналов сыграют решающий матч турнира.

Автором идеи об изменении формата плей-офф является Ассоциация европейских клубов (ECA).

Финал четырех могут быть введен с сезона 2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме. Напомним, планируется, что 36 клубов будут участвовать в едином групповом раунде, где соперник будет определяться по швейцарской системе.