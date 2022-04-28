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УЕФА собирается ввести финал четырех в Лиге чемпионов

Изменения могут быть введены с сезона 2024/25 вместе с новой схемой турнира

  • 28.04.2022 01:40
  • 318 просмотров
  • 1 комментарий
УЕФА собирается ввести финал четырех в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА собирается изменить формат решающих матчей Лиги чемпионов, информирует The Times.

Руководящий орган европейского футбола рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах.

Вместо этого предлагается проводить финал четырех за одну неделю в одном городе (как в баскетбольной Евролиге). При этом полуфинальные противостояния будут состоять из одной игры, а и спустя несколько дней победители полуфиналов сыграют решающий матч турнира.

Автором идеи об изменении формата плей-офф является Ассоциация европейских клубов (ECA).

Финал четырех могут быть введен с сезона 2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме. Напомним, планируется, что 36 клубов будут участвовать в едином групповом раунде, где соперник будет определяться по швейцарской системе.

Источник — The Times

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan, 28.04.2022 02:14 (изменен)
    +1
    Драматиз це фішка футболу.Гра до останньої хвилини.А уефа вже с кожним разом вбиває футбол.
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