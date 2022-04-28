УЕФА собирается ввести финал четырех в Лиге чемпионов

УЕФА собирается изменить формат решающих матчей Лиги чемпионов, информирует The Times.
Руководящий орган европейского футбола рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах.
Вместо этого предлагается проводить финал четырех за одну неделю в одном городе (как в баскетбольной Евролиге). При этом полуфинальные противостояния будут состоять из одной игры, а и спустя несколько дней победители полуфиналов сыграют решающий матч турнира.
Автором идеи об изменении формата плей-офф является Ассоциация европейских клубов (ECA).
Финал четырех могут быть введен с сезона 2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме. Напомним, планируется, что 36 клубов будут участвовать в едином групповом раунде, где соперник будет определяться по швейцарской системе.
Источник — The Times
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